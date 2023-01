Procès des attentats de Bruxelles : "Si on met en place toutes les conditions pour libérer la parole, on a tous à y gagner", assure Stanislas Eskenazi, avocat de Mohamed Abrini

Le procès reprend ce 9 janvier et certaines victimes ont annoncé qu’elles ne viendraient plus. Peut-on s’attendre à entendre Mohamed Abrini à la barre ? "Il a toujours parlé. Il s’est expliqué, il a donné sa vérité par rapport aux faits pour lesquels il est poursuivi", garantit son avocat. Et de préciser : "Il a dit qu’il n’a rien à gagner parce qu’il sait qu’il risque d’être condamné cher et vilain, mais simplement qu’il souhaite, pour les personnes présentes, pouvoir parler. Donc son souhait a toujours été et sera toujours de pouvoir parler."

Concernant les fouilles, si elles se pratiquent de la même manière qu’avant et que rien n’a changé, "il y a de fortes chances qu’il y ait une demande que les accusés soient renvoyés dans leur cellule", avance Stanislas Eskenazi. Pour ce dernier, la seule manière pour ce procès d’arriver à son terme est "que l’État respecte l’État de droit".

"Ce sont les personnes qui sont en charge d’exécuter, de garantir les droits de nous tous qui ne les respectent pas. Et je n’en veux pas aux policiers personnellement, j’en veux aux personnes qui donnent les ordres, la police, le parquet, le ministre. J’en veux à ceux qui ont la possibilité de faire changer les choses." La suite du procès semble donc compromise.