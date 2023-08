Procès des attentats de Bruxelles : Salah Abdeslam ne veut pas retourner en prison en France après le procès bruxellois

Les avocats de Salah Abdeslam, Me Delphine Paci et Me Michel Bouchat, ont confirmé la tenue de cette audience lundi à 14h00 mais n’ont pas souhaité faire de commentaire à ce stade sur la raison de l’action qu’ils ont introduite.

Conséquence : la cour d’assises, qui doit encore se prononcer sur les peines pour les huit accusés reconnus coupables de participation ou de complicité dans les attentats de mars 2016, devrait suspendre son audience lundi après-midi, le temps des plaidoiries dans l’action en référé de Salah Abdeslam. Outre la peine liée à sa participation aux faits du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam purge aussi actuellement une condamnation à 20 ans de prison prononcée en 2018 à Bruxelles pour sa participation à une fusillade avec la police en mars 2016, trois jours avant son arrestation.