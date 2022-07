Procès des attentats de Bruxelles : Salah Abdeslam détenu à la prison d'Ittre

La cour parisienne a reconnu le Français de 32 ans, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis, coupable d'être le "coauteur" d'une "scène unique de crime": le Stade de France, les terrasses parisiennes mitraillées et le Bataclan.

Ses 19 co-accusés (six d'entre eux, dont cinq présumés morts, étaient jugés en leur absence) ont été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible. Aucun d'entre eux n'a fait appel non plus.

Salah Abdeslam avait été arrêté en Belgique le 18 mars 2016, après plusieurs mois de cavale. Il a été définitivement remis à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen un mois plus tard. Il reviendra effectuer sa peine en France, après le procès belge.

Une fois toutes ses condamnation définitives, il lui sera juridiquement possible de demander à effectuer sa peine en Belgique, où il a grandi et où toute sa famille réside.

Salah Abdeslam avait déjà été condamné en Belgique lors du procès de la rue du Dries. Le tribunal correctionnel de Bruxelles lui avait attribué - ainsi qu'à Sofien Ayari - une peine de 20 de réclusion pour tentative d'assassinat à caractère terroriste et possession illégale d'armes à feu. Les deux hommes avaient tiré sur des policiers le 15 mars 2016 rue du Dries à Forest, animés d'une intention terroriste.