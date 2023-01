Procès des attentats de Bruxelles : Salah Abdeslam affirme avoir été frappé par un policier durant son transfert

Salah Abdeslam a indiqué à la cour avoir été tenu par trois policiers et avoir reçu un coup de poing au visage de la part d’un policier qui procédait à sa fouille à nu. L'avocate a ensuite demandé à son client d'expliquer l'incident dont il avait été victime. "J'ai subi des violences, c'était ignoble la façon dont on m'a traité", a expliqué Salah Abdeslam devant la cour. "Il y a des policiers qui nous traitent avec un minimum de respect, mais il y en a d'autres qui profitent du pouvoir qu'ils ont pour laisser libre cours à leur animosité, leur haine. Au moment de la fouille, on m'a demandé de regarder le mur, j'ai dit : 'ça ne s'est pas passé comme ça hier' et j'ai demandé à voir le chef, avec qui ça se passe bien. Là, le policier a pris l'initiative de me rentrer dedans, ils étaient à trois sur moi", a-t-il raconté. "J'ai résisté sans utiliser la violence et là, le gars me donne une pêche", a poursuivi l'accusé. "Ensuite, le chef est arrivé. Il a vu que j'étais très calme et il a dit de me relâcher et qu'on allait me mettre quelqu'un d'autre" pour procéder à la fouille.

