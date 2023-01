Procès des attentats de Bruxelles : Salah Abdeslam a porté plainte pour coups et blessures contre un policier

Salah Abdeslam a donc vu le médecin avant d’être entendu par un enquêteur, mercredi soir, à la prison de Haren. À la suite de cette audition, l’accusé a finalement porté plainte pour coups et blessures auprès du parquet de Bruxelles, a expliqué Me Paci. La version du policier mis en cause n’est pas encore connue.