Procès des attentats de Bruxelles : qui sont les accusés ?

Son parcours : Il naît de parents d’origine algérienne et de nationalité française mais il grandit à Molenbeek-Saint-Jean. Le jeune homme termine ses secondaires et est engagé à la Stib comme technicien. Dans son quartier, il fréquente Abdel Hamid Abaaoud et prend le chemin de la délinquance et de la prison. C’est via son frère Brahim, parti en zone irako-syrienne, que Salah Abdeslam se serait radicalisé. Sa fiancée a expliqué aux enquêteurs qu’il avait une fois exprimé qu’il se "sentait lâche de faire sa vie ici alors que des frères sont en train de mourir là-bas". Avant les attaques de Paris, il facilite le rapatriement de plusieurs djihadistes venus de Syrie. Il loue les véhicules qui ont permis d’acheminer le commando terroriste vers la ville lumière et loue les appartements à partir desquels les kamikazes sont partis. Il dépose 3 membres du commando au Stade de France. Il est lui-même porteur d’une ceinture explosive dont il se débarrasse finalement. Il rentre à Bruxelles dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 et rejoint la planque de la rue Henri Bergé où se trouvent, notamment, les 3 futurs kamikazes du 22 mars 2016.

Son rôle dans les attentats de Bruxelles : Il fait partie de ce nouveau groupe qui envisage, après Paris, de nouvelles cibles et prépare de nouveaux attentats. Dans une lettre retrouvée dans l’ordinateur de la rue Max Roos, et qui lui est attribuée, il écrit : "Allah m’a sauvé de ces kouffars et j’ai réussi à rejoindre le reste des frères car il y avait un défaut dans ma ceinture. J’ai conclu que la meilleure chose à faire, c’était de finir le travail ici avec les frères ". " Il me faut combattre les ennemis d’Allah de toutes mes forces, afin qu’ils cessent de bombarder nos frères et sœurs dans les pays musulmans ".

Son ADN et ses empreintes sont retrouvées dans plusieurs planques. Le 15 mars 2016, il est caché rue du Dries à Forest avec Sofien Ayari et Mohammed Belkaid quand ils sont délogés par la police. Il réussit à s’enfuir mais est finalement arrêté le 18 mars.