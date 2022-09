Procès des attentats de Bruxelles : qui est Laurence Massart, la présidente de la cour d'assises ?

Elle aura la lourde tâche de tenir l’audience au procès des attentats du 22 mars. Laurence Massart est la présidente de la cour d'assises devant laquelle les 10 accusés seront jugés. Habituée des gros dossiers, elle a présidé le procès d’assises qui a jugé Mehdi Nemmouche pour l’attentat contre le Musée Juif en 2019. Qui est-elle ? Quel sera son rôle ?

Première présidente de la cour d’appel de Bruxelles, Laurence Massart est une magistrate pénaliste bien connue du monde judiciaire belge. Entrée au barreau en 1989, elle devient magistrate en 1997. Depuis, elle a traité des dossiers importants comme celui de l’attentat terroriste contre le Musée Juif de Belgique, mais aussi un dossier lié au génocide au Rwanda ou encore le procès en appel de la catastrophe de Ghislenghien.

En 2019, elle est candidate pour la Belgique auprès de la Cour Pénal Internationale. Dans sa lettre de candidature, elle souligne sa réputation de juge impartial et intègre, plaçant la bienveillance et l’humanité au centre de son métier. Elle écrit aussi : "Je peux me targuer d’une grande expérience dans le jugement et la direction de procès pénaux et des compétences dans le droit pénal et la procédure pénale".

Des décisions à prendre

D’entrée de jeu, la présidente va devoir prendre plusieurs décisions d’ordre organisationnel. Le nœud principal tourne autour du maintien ou non du box des accusés. Il s’agit, en fait, de cellules vitrées individuelles. Plusieurs avocats de la défense ont déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas au procès si ces "aquariums" sont maintenus en place.