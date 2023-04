Procès des attentats de Bruxelles : quelles sont les principales causes de décès des victimes ? Les médecins légistes témoignent

Le docteur Schmit a également mentionné un fait particulier: un document d'identité de Léopold Hecht, décédé à l'hôpital le lendemain des attentats, se trouvait dans la poche de la veste d'une victime décédée sur place, Raghavendran Ganeshan. Cette anecdote démontre l'importance de la procédure d'identification des victimes. Bien qu'elle ait été longue, et l'attente extrêmement difficile pour les familles des victimes, celle-ci est nécessaire pour ne pas commettre d'erreur. "C'est vrai que ça prend du temps, mais ça permet d'être certain de qui il s'agit. Une erreur sur l'identité d'une victime serait pire encore", a commenté le médecin légiste. "On n'a pas chômé. On a travaillé le plus vite possible", a-t-il assuré.

L'expert a recensé trois causes de décès à Maelbeek. La première est l'effet du blast et l'onde de surpression. "L'onde frappe les corps et crée des lésions aux poumons et aux tympans notamment. De plus, il y a un ricochet sur les murs et d'autres surfaces, ce qui fait que l'onde frappe plusieurs fois les corps", a-t-il expliqué. La seconde cause sont les lésions "projectilaires" ou "de polycriblage", autrement dit les écrous et les boulons qui sont projetés à une vitesse très importante. Pour montrer ces dégâts, les médecins légistes ont projeté des images radio dévoilant la présence de nombreux projectiles dans les corps. Enfin, la dernière cause de décès sont les lésions thermiques, autrement dit les brûlures.