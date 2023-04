Procès des attentats de Bruxelles : que retenir des 5 journées d’interrogatoire des accusés ?

Un des axes principaux de la propagande de l’État Islamique repose sur l’équivalence supposée entre victimes des attentats et victimes collatérales de la coalition. En sous-texte, les accusés se présentent en justiciers. "Cela fait partie du processus de radicalisation", nous rappelle le criminologue de l’ULg, Michaël Dantinne. "C’est une méthode d’autojustification", analyse-t-il.

Des éléments neufs ?

Peu d’éléments neufs sont ressortis de ces interrogatoires, mais les accusés ont quand même dévoilé certains petits détails. Mohamed Abrini a, par exemple, émis une hypothèse sur l’explosion à la station Maelbeek, une station qui n’est pas aussi symbolique que celles situées sous les institutions européennes : "J’ai vu la vidéo de Khalid El Bakraoui dans le métro. Son sac à dos a l’air très lourd, il le remonte en permanence sur ses épaules. Je ne pense pas qu’il ait appuyé sur le bouton. Je ne dis pas qu’il n’allait pas le faire, mais ça doit être en remontant son sac à dos que ça a dû exploser".

Un autre élément neuf de ce procès concerne les armes avec lesquelles les terroristes ont posé en photo et qui n’ont jamais été retrouvées. En juin 2022, avant l’ouverture du procès, Bilal El Makhoukhi reconnaît pour la première fois qu’il a été le dernier en possession des armes de la cellule de Bruxelles, après les attentats du 22 mars 2016.

Lors de ces journées d’interrogatoire, il a également précisé qu’il voulait les vendre pour financer de faux papiers et son retour en Syrie. Il n’a pas eu le temps de mener à bien ce projet. Il a seulement pu confier ces armes à des gens "qui ne sont pas des terroristes, mais qui ne sont pas non plus des enfants de chœur". Il a affirmé, par ailleurs, qu’il n’impliquerait pas ces personnes : "Je n’ai pas envie de les ramener dans le box ou qu’ils aillent en prison à cause de moi". Il gardera donc ses secrets sur cette question.

Qu’en pensent les victimes ?

Le bilan est plutôt mitigé. Dans l’ensemble, les victimes sont satisfaites car les accusés ont parlé et ont répondu aux questions. Mais les victimes sont aussi parfois restées sur leur faim et même sceptiques quant à la sincérité de certains accusés.

Philippe Vansteenkiste est le président de l’association de victimes V-Europe. Il est aussi le frère de Fabienne Vansteenkiste, décédée à l’aéroport. "Mon impression est très mitigée. Oui, les accusés ont parlé, mais sans dire beaucoup de choses sur le fond. Il y a encore un tas de questions qui se posent donc c’est une déception", regrette-t-il.

Jaana Mettälä est une survivante de Maelbeek. Après ces cinq journées d’interrogatoire, elle regrette le silence d’Osama Krayem, celui qui aurait pu éclairer son histoire. Quant aux autres accusés, elle constate : "Mohamed Abrini a beaucoup parlé, mais c’est parce qu’il a été pris en flagrant délit. Tout le monde a vu les images de vidéosurveillance, tout le monde sait qu’il était à l’aéroport. Enfin, on préfère qu’il parle même si ce n’est pas toujours cohérent".

Patricia Mercier est une autre victime de Maelbeek. Le 22 mars 2016, elle est dans la deuxième voiture du métro, à 2m40 du kamikaze Khalid El Bakraoui. Elle observe qu’il a fallu attendre quatre mois avant d’entendre la voix des accusés : "Je voulais savoir ce qu’ils avaient dans la tête en 2016 et ce qu’ils ont dans la tête aujourd’hui". Cette survivante doit encore digérer tout ce qu’elle a entendu pendant ces journées d’interrogatoire : "J’essaie de lire entre les lignes. Je suis très sensible à l’authenticité et à la dissimulation. Finalement, il n’y a qu’un seul accusé, Sofien Ayari, que j’ai senti cohérent avec lui-même, franc, authentique si on peut utiliser ce terme. De la part des autres accusés, c’était plus alambiqué".

Du côté des avocats, tant de la défense que des parties civiles, la formule de l’interrogatoire croisé choisie par la présidente de la cour d’assises est saluée. Me Aline Fery, avocate pour le collectif qui représente l’association de victime Life 4 Brussels : "L’interrogatoire croisé a apporté un plus, les accusés ont été interrogés sur des thématiques, ça permet de comprendre l’évolution du dossier, ça a pu libérer la parole de certains accusés".

Cette séquence du procès est maintenant bouclée. Dès la semaine prochaine, la présidente entendra des experts en ADN, des médecins légistes, mais aussi des proches des accusés.