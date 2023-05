Procès des attentats de Bruxelles : quatre victimes doivent être ajoutées au décompte des assassinats, estime l’accusation

Les magistrats Paule Somers et Bernard ont entamé leur réquisitoire. En commençant par fixer le cadre juridique et technique dans lequel ils s’apprêtent à requérir contre chacun des accusés. Ils développeront pour commencer les préventions dirigées contre Oussama Atar et Mohamed Abrini.

Mais d’emblée avant d’aborder la situation des deux principaux accusés, ils ont estimé qu’il fallait requalifier la prévention d’assassinat dans un contexte terroriste en y ajoutant quatre victimes décédées plus tard et pour lesquels le lien de causalité entre leur décès et les attentats est avéré. Une question sera dès lors ajoutée à celles qui seront posées aux jurés à la fin du procès afin d’élargir le nombre de victimes de 32 à 36 personnes.

Les magistrats ont ensuite détaillé les éléments qui permettent de poursuivre les principaux accusés pour assassinats à caractère terroriste : "Ils ont frappé des lieux stratégiques : l’aéroport national et une station de métro en plein cœur du quartier européen à Bruxelles. En frappant là, ils terrorisaient une population dans son ensemble", a avancé Paule Somers ajoutant que la préméditation ne fait aucun doute sur base des éléments examinés au cours du procès.