Procès des attentats de Bruxelles : Pourriez-vous faire partie du jury ?

Ce 24 février, 600 citoyens vont être tirés au sort pour constituer une réserve de jurés potentiels dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles qui débutera le 10 octobre prochain. Parmi ces Belges sélectionnés, 36 d’entre eux, 12 titulaires et 24 suppléants, seront retenus pour assister à l’entièreté des débats. Durant 6 à 9 mois, ils devront mettre leur vie entre parenthèses, faire face à toutes les pièces du dossier et rester d’une neutralité absolue à l’écoute des témoins de la cour d'assises. Au terme du procès, ce jury aura la lourde responsabilité de décider de la culpabilité ou non des accusés mais aussi de déterminer les peines. Cela pourrait être vous ? C’est ce que l’on va voir…

Qui pourrait se retrouver dans cette réserve de 600 citoyens ?

Les résidents de Wallonie ne seront pas concernés. Un jury d’assises provient toujours de l’arrondissement judiciaire dans lequel le dossier est suivi. La sélection se fera donc au sein de la population de la Région Bruxelles-Capitale, plus précisément dans une liste de citoyens établie, tous les quatre ans, par les bourgmestres des 19 communes. Cela représente une réserve de milliers de belges appelables pour devenir juré dans un procès de cour d’assises. Un bruxellois peut en faire partie s’il est inscrit au registre des électeurs et s’il est tiré au sort. Si sa commune ne l’a pas prévenu, il ignore totalement que son nom apparait dans cette liste.

Au préalable, chaque bourgmestre a dû mener une enquête sur les citoyens retenus. Pour être éligible, il faut " jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 28 ans accomplis et de moins de 65 ans, savoir lire et écrire, n’avoir subi aucune condamnation pénale avec une peine de plus de quatre mois ou de surveillance électronique de plus de quatre mois, ou une peine de travail de plus de 60 heures ou une peine de probation autonome d’un an ou plus. C’est en fait l’article 217 du Code judiciaire ", nous explique par écrit Anne Leclercq, conseillère à la cour d’appel de Bruxelles.

Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles, chargé du tirage au sort pour ce procès des attentats de mars 2016, profite donc de cette liste pour créer sa réserve de 600 citoyens. Parmi les profils, sont exclus les mandataires politiques, les militaires actifs, les magistrats effectifs ou encore les hauts-fonctionnaires. Pour les autres, il y a donc une possibilité d’être choisi. " Nous disposons de fiches pour chaque citoyen sélectionné par les communes. Nous tirerons au sort dans ces fiches. Cela ne se fera pas de manière informatique ", confie Sophie Van Bree, vice-présidente du tribunal de 1ère instance de Bruxelles.