Procès des attentats de Bruxelles : pourquoi Oussama Atar a-t-il pu regagner la Syrie en 2013 avec un passeport belge ?

Autre question cruciale dans le contexte du procès de Bruxelles, comment expliquer qu’avec son "profil", Oussama Atar ait pu après son retour effectuer treize visites en prison à son cousin Khalid El Bakraoui (prison de Nivelles) et vingt-deux visites à Ibrahim El Bakraoui sans susciter d’interrogations et un suivi de ses contacts ? Dans les deux cas, un registre informatisé de l’administration pénitentiaire reprend les noms de tous les visiteurs en prison et les dates de visites. Les services chargés de la surveillance d’Oussama Atar ont-ils été informés de ces visites en prison ? Dans l’affirmative, des directives ont-elles été données aux personnes chargées du suivi d’Oussama Atar ? Ses cousins avaient été condamnés à des peines sévères (9 et 5 ans) pour des vols à main armée, Ibrahim El Bakraoui n’ayant pas hésité à tirer sur les policiers à la kalachnikov. En novembre 2016, dans une lettre envoyée à sa sœur et rendue publique, Oussamar Atar démentait toute implication dans les attentats et affirmait ne rien savoir des projets menés par ses cousins. Ce serait à la suite d’une campagne d’élimination ciblée menée par les pays de la coalition qu’Oussama Atar aurait été tué en zone irako-syrienne dans le courant de l’année 2017. Les premières informations publiques annonçant sa mort ont été diffusées sur le site français Médiapart en novembre 2018.