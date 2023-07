Procès des attentats de Bruxelles : pourquoi faut-il attendre septembre pour le débat sur les peines ?

Une pause est indispensable pour la cour et les jurés après un tel procès. " Cela fait 8 mois que tout le monde est en route, on est tous fatigués. On a tous besoin de repos et de se ressourcer car émotionnellement nous sommes tous touchés dans notre être par tout ce que nous avons pu entendre et voir durant ce procès", confie Xavier Carrette, l’avocat d’Ibrahim Farisi, acquitté hier soir.

La fatigue se lit sur tous les visages raconte Guillaume Lys, avocat de plusieurs victimes des attentats de Bruxelles : "Il faut penser à ces jurés qui n’ont pas vu leurs familles, leurs enfants pendant 18 jours pour se consacrer à une tâche citoyenne. Faut mesurer l’investissement personnel. On ne peut que tous s’accorder pour dire qu’ils méritent un peu de repos."