Procès des attentats de Bruxelles : pour le criminologue Michaël Dantinne, les témoignages des victimes ont contré la déshumanisation propre au terrorisme

Pendant quatre semaines, des dizaines de victimes et proches de victimes ont témoigné devant la cour d’assises de Bruxelles. Ces récits étaient ponctués de beaucoup de souffrance, de tristesse, de deuil impossible, mais aussi de quelques notes d’espoir. Mais que peut apporter cette séquence très lourde en émotions à ce procès d’assises ? Analyse avec Michaël Dantinne, criminologue de l’Université de Liège.

Témoigner, l’ultime étape ?

À quoi cela sert-il de témoigner et que peuvent apporter ces récits ? Vastes questions. Il y a sans doute autant de réponses que de victimes. Le criminologue tente une réponse : "Cela peut aider les victimes à se reconstruire, mais cela peut aussi faire du mal. Le témoignage est parfois présenté comme l’ultime étape, mais ça peut aussi être tout le contraire". Une position partagée par Philippe Vansteenkiste, le président de l’association de victimes V-Europe : "Pour certaines victimes qui sont encore en train de se reconstruire, le témoignage pourrait être la goutte de trop, celle qui vient créer une fissure et qui rouvre les blessures à peine cicatrisées".

Briser l’abstraction du terrorisme

Pour Michaël Dantinne, le témoignage permet aussi d’entrer dans une dynamique de confrontation. Une confrontation à hauteur des actes commis par les accusés ou auxquels ils ont participé. "D’une certaine manière, c’est dire aux accusés : "Regardez les conséquences de vos actes. C’est très concret"".

Et c’est d’autant plus important que cela permet de sortir du concept d’abstraction propre au terrorisme, explique le criminologue : "Le terrorisme, c’est frapper indistinctement pour faire le plus de victimes possible. C’est l’expression d’une haine qui vise des pions déshumanisés. Les témoignages viennent bousculer cette abstraction. Ce sont des hommes, des femmes avec des récits de vie". Michaël Dantinne poursuit : "Ce ne sont pas des symboles qui ont été tués, ce sont des gens avec des histoires".

Il est clair qu’après cette séquence de témoignages, les chiffres ont pris corps. Les 32 victimes décédées dans les attentats (33 après l’euthanasie de Shanti De Corte) ont revécu quelques minutes. Les blessés et leurs proches ont montré l'impact de l'attentat sur leur vie. Il ne s’agit plus d’un bilan chiffré, mais d’un bilan humain.

Et les accusés ?

Les interrogatoires des accusés auront lieu juste après cette séquence de témoignages à partir de mercredi 5 avril. Ce n’était pas prévu comme cela dans le calendrier initial, mais les tensions liées aux transferts de la prison au Justitia ont forcé la présidente à modifier le planning.

Dans le box, les accusés étaient tantôt attentifs et à l’écoute, tantôt bavards et distraits. Alors ont-ils été touchés par ces témoignages ? Un premier élément de réponse a été donné par Mohamed Abrini. Après le témoignage de Sandrine Couturier, membre de l'association "Retissons du lien", l'accusé a pris la parole : "Je veux lui dire que je suis désolé qu'elle ait eu à traverser cette épreuve. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir".