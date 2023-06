Procès des attentats de Bruxelles : pour la partie civile, Ali El Haddad Asufi connaissait les intentions de la cellule

L'accusé Ali El Haddad Asufi, "grand ami" du kamikaze Ibrahim El Bakraoui, ne pouvait ignorer le projet d'attentat de la cellule djihadiste responsable des attaques à Maelbeek et Zaventem, le 22 mars 2016, a plaidé la partie civile lundi devant la cour d'assises de Bruxelles.

L'accusé et celui qui se fera exploser le premier à l'aéroport, le matin du 22 mars, se sont rencontrés sur les bancs de l'école, à l'institut René Catigny d'Ixelles. Plus tard, Ali El Haddad Asufi rendra 41 visites en prison à son ami, condamné pour grand banditisme, a souligné Me Laura Jouveneau. Les deux hommes se téléphonaient en outre quotidiennement. Entre le 1er juin 2015 et le 22 mars 2016, ils ont échangé 261 contacts en 264 jours, a pointé la partie civile. "Ali El Haddad Asufi appelait plus souvent Ibrahim El Bakraoui que sa maman. Mesdames et messieurs les jurés, qui appelez-vous autant?"

L'accusé reconnaîtra avoir "quelques soupçons mais rien de concret" quand il conduit à l'aéroport en juin 2015 son ami, qui tente de se rendre en Syrie, a poursuivi la pénaliste. "Pendant neuf mois, il doute? Dans ce cas, on met de la distance avec une telle personne, sauf si on adhère au projet." Outre "l'amitié indéfectible" des deux hommes, la partie civile a présenté les éléments qui constituent, selon elle, les preuves de la culpabilité de l'accusé.

Décrit comme le "chauffeur attitré" du kamikaze de Zaventem, terré dans la clandestinité, Ali El Haddad Asufi a aidé son comparse à chercher des planques pour la cellule, des armes, a ravitaillé ses membres en nourriture et fourni des informations quant aux vols - américains, russes et israéliens - prévus à Zaventem le matin des attentats, a énuméré Me Marion de Nanteuil. Ali El Haddad Asufi a agi sciemment et apporté une aide essentielle à la commission des attentats, même s'il ne devait pas en connaître tous les détails, c'est pourquoi il doit être reconnu coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, ainsi que d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, a conclu Me Sébastien Delhez