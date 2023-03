Béatrice De Lavalette commence par le moment de l’explosion : "Lorsque la bombe a explosé, je n’ai aucun souvenir, la seule chose dont je me souviens c’est que j’ai décollé du sol, ce fut l’obscurité. Quand j’ai repris conscience, j’ai vu ma jambe à l’angle droit. Lorsque j’ai vu ma jambe, j’ai compris ce qui était arrivé". Très vite, elle regarde autour d’elle : "Il y avait une femme dont les cheveux brûlaient, j’ai tenté de les éteindre avec mes mains. Quand elle a senti qu’il y avait quelqu’un, elle m’a pris la main. Peu après les premiers intervenants sont arrivés et ont commencé à emmener des personnes blessées". Mais pour elle, la situation est terrible : "J’ai compris qu’il y avait un triage. J’étais labellisée comme rouge, ce qui signifie, je l’ai compris par la suite, qu’on a pensé qu’il y avait peu de chance que je survive". Mais elle ne veut pas se résigner à la situation : "Je me suis rendu compte que des personnes criaient pour demander de l’aide, j’ai fait comme eux en français et en anglais. Après j’ai vu un pompier j’ai levé la main. Il a appelé les premiers secours, et trois ou quatre personnes sont arrivées pour les premiers secours. Ces personnes se sont occupées de moi avec beaucoup de précautions. Je sentais que je voulais dormir mais quelqu’un m’a dit 'vous ne pouvez pas dormir'. Mais peu après j’ai sombré dans le coma. Les premiers souvenirs après ce sont les minutes à l’hôpital lorsque je suis sorti du coma un mois plus tard". Malheureusement pour elle, la situation n’est pas bonne sur le plan circulatoire et après quatre mois elle sera amputée des deux jambes.