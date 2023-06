Procès des attentats de Bruxelles : place aux plaidoiries des parties civiles, les victimes ont un besoin de justice

"Nous avons voulu nous rassembler avec un objectif commun pour faire condamner les accusés qui sont dans le box et je parle bien de ceux qui sont dans le box ", précise Me Maryse Alié, l’une des avocates de l’association de victimes "Life4Brussels". Elle sera la première à prendre la parole pour indiquer dans quel ordre se succéderont les nombreux avocats représentants les victimes.

Elles étaient sur ce chemin que nous empruntons chaque jour

Suivent en introduction, Me Nicolas Estienne et Me Valérie Gérard pour évoquer l’ensemble des victimes : "Elles n’étaient pas là au mauvais moment, au mauvais endroit. Elles étaient jeunes et moins jeunes ; de toutes les convictions religieuses et politiques", dira Me Estienne, "elles étaient sur ce chemin que nous empruntons chaque jour et qui fait que nous sommes des êtres humains […] Des actes odieux et lâches ont fait basculer leur vie en quelques secondes". Me Valérie Gérard évoquera l’indicible, l’horreur vécue par toutes les victimes, elle s’est basée sur les témoignages des premiers intervenants amenés à intervenir pour sauver ceux qui pouvaient l’être : "La descente dans le métro, c’est comme une descente en enfer " dira l’un d’eux, un autre parlera "d’apnée émotionnelle" pour pouvoir continuer à travailler au milieu de l’horreur avec des sentiments allant de l’effroi à la colère, puis l’impuissance, le stress et la difficulté de rester concentré au milieu des morceaux de corps, les odeurs, le sang.

S’adressant ensuite aux jurés, l’avocate leur dira : "vous allez juger des actes qui ont été posés en connaissance de cause". Et d’évoquer les boulons mis dans les sacs pour causer des blessures graves.

Cette cruauté aveugle amenée par la volonté de faire un maximum de victimes".

Me Gérard parlera des enfants victimes eux aussi de cette folie meurtrière : "deux petites filles de 4 ans ont vu leur mère mourir à Zaventem" et d’évoquer au passage le "désistement" de Mohamed Abrini : " non, monsieur Abrini n’est pas un héros. Il s’est sauvé lui-même". Et l’avocate d’ajouter que le simple choc d’un secouriste sur le chariot qu’il a abandonné aurait pu entraîner l’explosion. Pour les deux avocats, l’attente des parties civiles se rejoint dans une même demande, le besoin de justice. Et de s’adresser aux jurés : "vous allez répondre à ce besoin de justice, nous ne demandons pas la vengeance". Me Estienne évoquera l’attente d’un "verdict qui permettra de restaurer un lien essentiel avec notre Etat de droit ".