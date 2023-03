Procès des attentats de Bruxelles, Pierre-Yves Desaive, survivant de l’aéroport : "Après mon témoignage, je me sens enfin légitime"

Les témoignages se poursuivent au procès des attentats de Bruxelles avec leur lot de souffrance et d’espoir. Il y a quelques jours, nous rencontrions Pierre-Yves Desaive. Cet historien de l’art rassemblait ses idées en vue de sa prise de parole qui a eu lieu aujourd’hui. Le 22 mars 2016, il retire de l’argent à un distributeur du hall des départs. Deux minutes plus tard, la bombe explose. Pierre-Yves Desaive est indemne, mais porte un lourd sentiment de culpabilité.

Ce n’est qu’à la deuxième explosion que Pierre-Yves Desaive comprend qu’il s’agit de bombes. Il se souvient : "Les personnes autour de moi se sont pris la charge. Moi, je suis passé à travers pour une raison que je n’arrive pas à comprendre. Je suis un athée convaincu, mais encore aujourd’hui, je me demande s’il n’y a pas une protection qui s’est mise en place pour que je reste vivant".

Quand la bombe explose, "J’ai été projeté sur le sol. Près de moi, il y avait des enfants. Je les ai enjoints à rester couchés. C’est une image difficile que je garde en mémoire. J’étais persuadé qu’une troisième bombe allait exploser sur le parking". Il se relève finalement quand une hôtesse de l’air lui tend la main. Il lui adresse aujourd’hui des remerciements : "On n’a pas beaucoup parlé du personnel navigant ici, mais je tiens à dire qu’ils ont fait un travail formidable en attendant les secours".

Ce survivant a aussi aidé d’autres personnes autour de lui. Il se souvient d’une dame plus âgée. D’avoir placé sa petite valise en toile sous sa tête et de lui avoir posé un garrot. Il explique : "Je voulais me rendre utile".

Le sentiment de culpabilité et d’illégitimité

Malgré sa présence sur les lieux, sa proximité avec les bombes, Pierre-Yves Desaive se débat avec le sentiment de culpabilité du survivant. Après avoir quitté l'aéroport, il est couvert du sang de ceux qu'il a aidés. Le conducteur qui le prend en stop le conduit à l'hôpital. Sur place, Pierre-Yves Desaive veut rapidement quitter les lieux se disant : "les vraies victimes vont avoir besoin des lits".

Aujourd’hui encore, dans la salle d’audience, il pense aux victimes qui devaient témoigner et qui ont finalement renoncé : "Je donne ma voix à d’autres victimes. C’est aussi pour ça que j’accepte de témoigner dans les médias". Et la présidente de l’interroger : "Comme pour vous racheter de ne pas avoir été plus endommagé ?". Pierre-Yves Desaive répond positivement.

Pourtant cet historien de l’art n’est pas sorti indemne de ces attentats. Il explique avec pudeur : "Je souffre de stress post-traumatique. J’ai aussi des pensées suicidaires. J’ai passé le dernier Nouvel An aux urgences psychiatriques de Saint-Luc". Et ce n’est pas à cause d’un état d’ébriété, glisse-t-il.

À la sortie de la salle d’audience, après son témoignage, Pierre-Yves Desaive nous souffle qu’il est soulagé : "Je suis aussi très fatigué. J’ai l’impression d’avoir déposé quelque chose que je porte depuis des années". Et il ajoute : "J’ai eu peur d’oublier de dire certaines choses. J’ai aussi eu peur de craquer, mais je suis satisfait".

Avant de quitter le Justitia avec les amis proches qui l’ont accompagné, il nous précise : "Ce témoignage devant la cour d’assises, ça me légitimise enfin. Oui, j’y étais. Oui, je suis un survivant. J’ai échappé par miracle aux blessures physiques. Aujourd'hui, j’ai le sentiment que ma parole a une légitimité. C'est ce que je cherchais depuis longtemps".