Procès des attentats de Bruxelles paralysé faute d’accusés : la Présidente du tribunal demande à la police de "faire son travail"

"Monsieur le Commissaire, l’heure est grave !", a lancé la Présidente du tribunal au patron de la Police fédérale. "Il faut débloquer la situation. Il en va de la suite de cette session d’Assises", a-t-elle poursuivi. "Je demande à la police de faire son travail, de bien le faire, en toute sécurité dans les règles qui sont établies", a ajouté Laurence Massart.

Alors que l’on se demande chaque jour si l’audience se déroulera, si les accusés comparaîtront, la Présidente de la Cour d'Assises semble s’impatienter. "Il ne peut plus y avoir ce jeu de chat et la souris. On ne peut plus continuer comme ça. Nous, on est prêt. La Cour d'Assises est à la disposition du dossier qu’on a étudié", a déclaré la Présidente.

A propos des fouilles, "si on pouvait supprimer les fouilles à nu avec génuflexion, ça arrangerait tout le monde", a estimé la Présidente Massart. "Mais si c’est nécessaire, il faut le faire selon l’ordonnance du juge des référés", a-t-elle ajouté.

Le problème à résoudre comporte plusieurs aspects. Il y a d’une part la police qui estime nécessaire de procéder à une fouille des accusés avant leur transfert vers le tribunal. Il y a d’autre part les accusés qui ont obtenu l’ordonnance en référé qui encadre les fouilles corporelles et qui, en vertu de cette ordonnance, refusent de se rendre au tribunal. Il y a une circulaire du ministre de la Justice qui précise la marche à suivre. Comment la police compte-t-elle procéder pour que les détenus comparaissent devant le tribunal ?