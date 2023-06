Procès des attentats de Bruxelles : "Où sont passées les armes?" demandent les avocats de victimes aux accusés

Pour l’ensemble des parties civiles, Salah Abdeslam et Sofien Ayari, les deux accusés arrêtés ensemble après la fusillade de la rue du Dries sont eux aussi coauteurs des attentats. Et cela même s’ils étaient physiquement en prison au moment où la décision de frapper Bruxelles a été prise par d’autres. Me Maryse Alié a également rappelé qu’en matière d’explosif, "le TATP était en cours de fabrication dès janvier 2016", avançant qu’Abdeslam et Ayari "savaient donc ce qui allait se passer".

Un assassin en entrant ici et en sortant d’ici.

Pour l’avocat pénaliste Jean-Philippe Mayence concernant Salah Abdeslam, "L’essentiel en droit est qu’il a toujours manifesté sa volonté de participer à des actes terroristes quels qu’ils soient ! Même s’il y a une modification de cibles, cela n’a aucune incidence". Après avoir critiqué son attitude désinvolte au cours du procès, l’inconsistance de son système de défense où il se proclame innocents des assassinats, tout en ne faisant pas appel de sa condamnation à Paris pour les attentats, il se tournera vers lui en disant : "Vous êtes un assassin ! Vous étiez un assassin en entrant ici et vous serez un assassin en sortant d’ici !". Sans susciter la moindre réaction de la part de l’accusé.

Ayari, un soldat de l’État Islamique

Concernant Sofien Ayari qui fut arrêté en même temps que Salah Abdeslam après avoir fui de la rue du Dries, "C’est un véritable soldat de l’État Islamique, dira Me Mayence, un homme de tous les instants qui sait pourquoi il vient". Salah Abdeslam et Sofien Ayari faisaient partie de la cellule terroriste et contribuaient à ses projets: "S’ils n’ont pas pu mourir en martyr, c’est uniquement parce qu’ils ont été arrêtés et incarcérés avant que ce ne soit possible", a plaidé Marguerite Le Hodey.