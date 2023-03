Procès des attentats de Bruxelles : "On m’a retrouvée par terre, je n’étais pas loin du kamikaze", Orphée Vanden Bussche, la survivante

"J’ai voulu être écolo, j’ai vendu ma voiture et j’ai commencé à aller au boulot en métro". A l’invitation de la présidente de la cour, Orphée Vanden Bussche raconte ce qui s’est passé le matin du 22 mars lorsque son mari la dépose à la station Mérode : " d’habitude, dans la voiture, on n’écoutait pas les infos, on écoutait des comptines pour mon enfant". Il faisait beau ce matin-là se souvient-elle, "il y avait des gens en jupe".

Je ne suis pas montée dans la première parce que tout le monde s’y est précipité.

Le temps de descendre dans le métro, de prendre un ticket et d’acheter un café chaud, il s’agit de choisir la voiture de la rame dans laquelle monter : "je ne suis pas montée dans la première parce que tout le monde s’y était précipité. J’ai choisi la deuxième". Ce qui se passe ensuite, elle a peu de souvenirs, si ce n’est qu’elle décide de rester debout par peur de renverser son café chaud sur quelqu’un. Une phrase prononcée par une dame âgée lui revient à l’esprit : " il y a une bombe qui a explosé à Zaventem ". Elle n’y prête pas attention ne se sentant pas vraiment concernée bien que, dans le quartier du petit Sablon où est situé le salon de coiffure qu’elle dirige, il y a beaucoup de militaires. Elle se souvient encore d’une dame qui rentre dans la voiture à Schuman, "je la laisse s’asseoir parce que je dois descendre à l’arrêt suivant".

C’est le trou noir, je ne me souviens de rien

A partir de là, "c’est le trou noir, je ne me souviens de rien, ma tête et mon corps me préservent de ce moment". Quand elle se réveille, elle ne réalise pas ce qui lui est arrivé, "je suis assise à une sortie de parking, rue de la loi. Je voyais ça comme un tableau, comme si je n’étais pas concernée. J’entendais des cris, des pleurs. Moi, j’étais sonnée. Le mouvement des gens était au ralenti". Elle apprendra par la suite qu’elle a été retrouvée par terre dans la voiture, qu’elle a été piétinée et qu’elle se trouvait pas très loin du kamikaze, "j’étais sous une plaque de métal que quelqu’un a soulevée. Je me suis ensuite relevée et je serais sortie".