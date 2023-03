Procès des attentats de Bruxelles : « On est venues ici pour toi, pour te dire combien tu nous manques »

Trois sœurs, soudées et solidaires, sont ensuite venues parler de leur frère, Gilles Laurent.

Pour elles, venir témoigner au Justicia est très difficile. " Ce procès est une re-plongée en enfer après 7 ans sur la voie de la reconstruction ". Sylvie, Marlène et Alice ne voulaient pas prendre part au procès au départ mais après réflexion, elles ont pensé que " c’est l’unique moment pour faire connaître notre frère Gilles à qui vous avez ôté la vie messieurs un matin de printemps ". Deux des sœurs vont prendre la parole. La troisième se joint au témoignage mais pour elle, c’est trop dur de s'exprimer.

Gilles Laurent était ingénieur du son. Originaire de Bouillon, il vivait à Tokyo avec son épouse et ses deux petites-filles âgées de 4 et 6 ans en 2016. Mais en mars, il est en Belgique pour réaliser le montage de son premier film " La terre abandonnée ", consacré à la catastrophe de Fukushima. Le 22 mars, il avait pris le métro pour aller travailler, il devait mettre un point final au montage.

Après l’attaque et sans nouvelles de Gilles, la famille remue ciel et terre pour le retrouver. Se rendant à Maelbeek, multipliant les posts sur les réseaux sociaux, … Le lendemain, ils sont invitées à l’hôpital militaire de Neder-Over-Hembeek pour déposer des affaires qui pourraient identifier Gilles. " Mais on est sourds, on pense que c’est juste pour l’exclure de la liste ".

Les jours passent, l’espoir garde une petite place mais s’envole définitivement avec la venue du policier du DVI venu confirmer la mort de Gilles. Sylvie Laurent refuse d’y croire tant la nouvelle est violente, inimaginable. " C’est le déni ". Elle prend la route avec son époux. " Il faut aller l’annoncer à mes sœurs, à mon papa. On ne sort pas indemne d’une telle épreuve ".

Je regrette tellement que ses deux filles n’aient pas pu en profiter plus

Passionné, curieux de tout, Gilles Laurent avait parcouru plus de 30 pays. Ses sœurs le décrivent comme un homme entier, amoureux de la nature, respectueux de la vie et de l’environnement. Un homme de conviction qui prônait une société bienveillante et inclusive. " Il défendait ses convictions avec ferveur et intransigeance. Si bien que, plus jeunes, on avait interdit les discussions politiques à la maison " se souvient Sylvie.

Il était aussi un papa comblé, aimant et responsable, confie sa sœur. " Je regrette tellement que ses deux filles n’aient pas pu en profiter plus ".

Vous êtes tous responsables, messieurs, quel que soit votre rôle

Les trois sœurs témoignent du manque terrible de leur frère, auquel elles pensent quotidiennement. "Ton rire résonne dans ma tête comme si c’était hier" glisse Alice Laurent, sa plus jeune sœur. "Je t’aime mon frérot de la Semois". "On est venues ici pour toi, pour te dire combien tu nous manques ".

Gilles Laurent a été arraché à la vie. Inacceptable pour ses sœurs qui ont condamné l’obscurantisme et regretté que des jeunes en manque de reconnaissance, qui ne trouvent pas leur place dans la société, en arrivent à commettre des telles atrocités. " C’est aussi un échec de notre société " constate Sylvie. " J’espère que ces évènements nous permettrons de bâtir une société plus apaisée, où la barbarie et l’obscurantisme n’auront plus leur place ".

Les sœurs ont déclaré ne pas avoir de haine à l’égard des accusés, ayant eu la chance de grandir dans un milieu qui respecte la vie et l’autre dans sa différence. " Aujourd’hui, nous sommes sur le chemin de la paix, c’est la seule façon d’avancer ".

"La chute a été longue et difficile. Petit à petit avec le soutien de nos proches et de nos amis, on se relève. Mais pas tout à fait droites, un peu bosselées et cabossées".

Cette deuxième journée de témoignages clôture déjà la semaine d'audience. Les débats sont suspendus jusque lundi prochain.