Procès des attentats de Bruxelles : mystère sur la note avec le nom d’armes retrouvée dans la voiture d’Ali El Haddad Asufi

Dans son audition, Ali El Haddad Asufi a affirmé qu’un passager aurait pu placer le document sous le pare-soleil, "mais c’est peu probable, car il s’agissait du pare-soleil du côté du conducteur", a-t-elle relevé. Dans l’enquête sur les attentats de Paris, l’accusé avait déjà été confronté à des armes, a encore pointé la juge d’instruction.

Lors d’une audition, l’accusé Osama Krayem a en effet déclaré que ces armes venaient des Pays-Bas et que ce n’était probablement pas Ibrahim El Bakraoui qui était allé les y chercher. Les enquêtes téléphoniques avaient également révélé qu’Ali El Haddad Asufi parlait via WhatsApp à son cousin aux Pays-Bas dans ce qui semblait être un langage codé. Il était question de cinq "Clios" et d’une adresse à Rotterdam, qu’Ali El Haddad Asufi a également visitée selon son GPS.

Pour les enquêteurs, ces Clios correspondent à des armes et non à des voitures, l’accusé disant lui qu’il s’agit de cannabis. La juge d’instruction Bernardo Mendez a toutefois concédé qu’aucun élément ne démontrait l’achat effectif d’armes par Ali El Haddad Asufi.