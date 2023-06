Procès des attentats de Bruxelles : Mohamed Abrini plaide coupable, mais ses avocats veulent une motivation conforme aux faits

L’avocat de "l’homme au chapeau" Mohamed Abrini a plaidé ce mardi matin devant la cour d’assises de Bruxelles, au procès des attentats du 22 mars 2016. "Dans les faits, j’ai une grande part de responsabilité. Je dois assumer. C’est mon destin. Je ne peux pas revenir en arrière, j’aimerais bien mais je ne peux pas", Me Laura Pinilla a rappelé les propos de Mohamed Abrini lorsqu’au départ du procès, il a été invité par la cour à s’expliquer sur le regard qu’il pose aujourd’hui sur les événements.

"Mohamed Abrini poussait le chariot à l’aéroport, il l’a reconnu dès son arrestation", Me Pinilla comme son confrère Me Stanislas Eskenasi ont précisé qu’il ne s’agit pas de plaider l’indéfendable. Raison pour laquelle concernant la culpabilité de l’accusé, les avocats ont invité les jurés à répondre "oui" à l’ensemble des questions posées au jury. Mais cela ne fait pas de notre client "le monstre radicalisé que l’accusation tente de vous vendre", et d’indiquer qu’à trois reprises au moins l’accusation prend des libertés avec la vérité des faits.