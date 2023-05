Procès des attentats de Bruxelles : Mohamed Abrini, le risque d’extrémisme violent reste présent, disent les psychiatres

Trois experts chargés de dresser le portrait psychologique des accusés ont fait rapport de leurs expertises devant la cour d’assises. Ces rapports sont le résultat d’entretiens réalisés en 2016 qui seront "réactualisés" en 2022 à la demande de la présidente de la cour d’assises.

Difficile de porter une analyse sur ce qui s’est passé dans sa tête à ce moment-là.

Ceux qui espéraient en apprendre plus sur les raisons pour lesquelles Mohamed Abrini à renoncer à se faire exploser à l’aéroport en seront pour leur frais, car les experts n’ont pas abordé la question dans leur exposé. C’est seulement sur question de son avocat Me Stanislas Eskenazi, qu’ils ont abordé la question de manière vague pour reconnaître implicitement qu’il n’avait pas de véritable réponse sur le fond : "Nous avons procédé à une évaluation d’une personnalité dans sa globalité. Aller sonder l’origine de ce que vous appelez le renoncement est compliqué. Il est difficile de porter une analyse précise sur ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là", a répondu le docteur Leistedt.

Elle était dans un vêtement noir et blanc taché de sang

Pour l’expert Jean-Paul Beine qui a eu un long entretien avec Mohamed Abrini, il se serait agi plutôt d’une "réaction émotive et égoïste", la "peur de sa propre mort, plus qu’un sursaut par rapport à la mort d’autrui". Pourtant il apparaît dans le rapport des psychiatres que Mohamed Abrini a évoqué le moment où il décide d’annoncer "aux autres" qu’il renonce et qu’il va quitter l’aéroport, c’est au moment où il aperçoit des femmes et des enfants dans la file qu’on lui a désignée comme cible pour "sa bombe". Il conservera également dira l’un des experts, le souvenir d’une petite fille aperçue au moment de quitter l’aéroport, "elle était dans un vêtement noir et blanc, taché de sang", une image qu’il conservera durablement en mémoire.

Le risque d’extrémisme violent était encore bien présent

Dans leur rapport, les experts ont dressé un tableau plutôt sombre de la personnalité de Mohamed Abrini, évoquant une "structure antisociale", une "capacité d’introspection faible", "des éléments narcissiques", et "des éléments du registre de la psychopathie" sans pour autant le considérer comme une personnalité psychopathique.

Le profil décrit les amenant à considérer qu’au moment où ils ont rencontré l’accusé en prison en 2022, le risque d’extrémisme violent était encore bien présent. Des propos qu’ils ont néanmoins pondérés indiquant qu’au moment de leur rencontre avec Mohamed Abrini, celui-ci venait d’être transféré de la France en Belgique avec un régime carcéral plus strict ce qui avait provoqué chez lui une certaine colère.