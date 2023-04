Procès des attentats de Bruxelles : Mohamed Abrini, le matin à l’aéroport, "je décide de leur dire, je ne fais pas ça, je pars"

Sur le déroulé des faits dans les minutes précédant les explosions, il indique n’avoir pris aucune initiative, c’est Brahim El Bakraoui qui a désigné sa cible, un vol vers les Etats-Unis, annonçant du même coup qu’il serait le premier à se faire exploser. Les trois hommes viennent de quitter le "Delifrance" où ils ont patienté quelques minutes, un temps mis à profit par l’artificier Najim Laachraoui, d’installer les piles dans le dispositif de déclenchement des explosions, "en se levant Brahim me dit, je vais te montrer la rangée 17, toi tu iras là".

De loin, je vois des femmes, des enfants, je fais demi-tour

Mohamed Abrini aperçoit alors les passagers qui attendent, "de loin, je vois des femmes et des enfants, je fais alors demi-tour et je décide de leur dire : je pars, je ne fais pas ça". Quelle est la réaction des deux hommes, lui demande la présidente, "il faut que tu le fasses" dit Khalid El Bakroui, "fais-le, vas-y ce serait mieux pour toi" insiste encore Najim El Bakraoui, "tout cela se passe très vite" explique l’homme au chapeau. Voyant qu’il refuse, Khalid El Bakroui prend sa place et se dirige vers la rangée 17. Ensuite ce sera la première explosion. Mohamed Abrini pousse alors son chariot contre un pilier et se bouche les oreilles, sachant qu’une deuxième explosion va se dérouler. Dès qu’elle a eu lieu, il prend la fuite vers l’extérieur du bâtiment.

Le bouton était au fond du sac, il fallait bouger les fils

"Pourquoi n’avoir pas essayé d’enlever la pile, de désamorcer la bombe ?" questionne la présidente, " très dangereux, le bouton-poussoir était au fond du sac, il fallait bouger les fils", explique-t-il avant de concéder qu’il n’y a pas vraiment pensé, "il y avait le stress, c’était la pagaille. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. "Un assesseur lui demande encore s’il n’a pas tenté de dissuader les autres de se faire exploser, "comment les dissuader ?" se demande Mohamed Abrini, "pour moi, ma connaissance de la religion, c’était presque zéro, très difficile de trouver des arguments" explique-t-il avant d’indiquer qu’il a eu avec eux des discussions auparavant mais que la réponse était toujours "les bombes qui tombent là-bas ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes", et d’ajouter que, pour eux, combattre là-bas ou combattre ici, c’était pareil.