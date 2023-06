Procès des attentats de Bruxelles : Mohamed Abrini et Osama Krayem, le refus de se faire exploser, l'explication de la défense

Les avocats de Mohamed Abrini et d’Osama Krayem plaident ce mardi. Pour ces deux accusés, la question de leur " désistement " devrait être un temps fort des plaidoiries. L’un et l’autre ayant choisi au dernier moment de renoncer à se faire exploser, ce qui objectivement a réduit d’autant le nombre de victimes potentielles des explosions du 22 mars 2016.

Faut-il pour autant en déduire que cette attitude devrait leur valoir un traitement plus favorable sur le plan pénal ? La défense devrait le plaider plus clairement en septembre prochain lors du débat sur les peines où des circonstances atténuantes peuvent être soulevées.

Déjà à Paris la veille du 13 novembre 2015, Mohamed Abrini avait quitté brusquement son lieu de résidence où il se trouvait en compagnie de Salah Abdeslam, expliquant par la suite s’être impliqué aux côtés de l’organisation Etat Islamique pour venger la mort de son jeune frère mais n’être prêt à se battre qu’en zone irako-syrienne.

Après son retour de Paris le 12 novembre, espérant n’avoir pas été identifié aux côtés du commando terroriste de Paris, sa volonté était de reprendre une vie normale à Bruxelles. On sait que la Renault Clio sera rapidement identifiée par les enquêteurs avec à son bord les documents de Salah Abdeslam. Dès le lendemain des attentats, c'est l'un des frères El Bakraoui qui vient chercher Mohamed Abrini à son snack de Molenbeek pour l’obliger à se cacher avec eux, la crainte étant qu'il ne soit arrêté et finisse par dénoncer le reste du groupe. Il aurait alors " donné le change " a-t-il expliqué au procès de Paris, feignant de suivre le projet du groupe pour espérer le quitter lorsque l’occasion se présenterait de partir en Syrie.

Pour l’accusation, ce " désistement " tardif et la fuite de Mohamed Abrini à Zaventem le 22 mars intervenant après l’éclatement de la première bombe, cela ne permettrait plus pénalement d’invoquer ce motif car celui-ci doit précéder nécessairement la commission de l’infraction. De plus Mohamed Abrini n’a posé aucun acte pour éviter que "sa bombe" ne puisse entraîner à son tour d’autres victimes. Il s’agirait dès lors d’un simple acte individuel destiné à protéger son unique personne sans conséquence juridique. Il serait en conséquence pleinement coupable comme les autres des conséquences des attentats.