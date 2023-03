L’audience au procès des attentats commis à Bruxelles le 22 mars 2016 a repris ce 2 mars après deux jours d’interruption à la suite du décès inopiné de Me Sébastien Courtoy. Ce dernier était l’avocat principal de l’accusé Smail Farisi. Son collaborateur, Me Michel Degrève, en sera désormais le "Dominus litis" et Me Cassandra Steegmans plaidera avec lui, a-t-on appris en début d’audience.

Smail Farisi était le seul accusé absent à la reprise du procès jeudi matin.