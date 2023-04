Procès des attentats de Bruxelles : "Ma présence dans ce box est une injustice", s’insurge Salah Abdeslam

Ses trois frères étaient "protecteurs et bienveillants", mais il était particulièrement proche de son frère Brahim, membre du commando terroriste du 13 novembre. "C’était mon exemple", a expliqué le trentenaire. "Ma famille vient régulièrement me visiter en prison, c’est un pilier majeur de ma survie", a ajouté Salah Abdeslam.

"Je suis en prison depuis plusieurs années et je vais encore y rester pendant longtemps. C’est extrêmement difficile et, si on n’a pas de soutien, c’est encore plus compliqué." Sur ses qualités, Salah Abdeslam a affirmé être quelqu’un de poli, honnête et sincère. "J’ai toujours voulu faire le bien, c’est plus gratifiant que de faire le mal", a-t-il également prétendu. Concernant ses défauts, l’accusé n’a pas vraiment pu répondre, mais a admis être réservé et influençable "quand c’est pour une bonne cause".