Procès des attentats de Bruxelles : "lorsqu’il s’agit d’argent il n’y a plus d’humanité ", le témoignage émouvant de Loubna Selassi

Parmi les regrets exprimés à l’audience, celui de n’avoir pas été aidé correctement par l’Etat, "nous avons été laissés entre les mains des assurances. Or dans ces moments-là, on a besoin de bienveillance et d’empathie. Au lieu de tout cela nous avons été examinés sous toutes les coutures et soupçonnés du pire". Durant six mois son mari restera sans prothèse, les assurances refusant la prise en charge," tout cela nous a détruits. Nous n’avons pas eu de traitement digne de notre statut de victimes du terrorisme".

Depuis le 22 mars, Loubna Selassi et son mari Abdallah Lahlali, ont été condamnés à vie à ne plus vivre qu’avec un sentiment d’injustice et d’incompréhension, "la fatigue et le désarroi ont eu raison de la personne que j’étais avant les attentats" a confié en larmes Loubna Selassi, "j’ai perdu foi en l’être humain. Je ne sais pas si je pourrai retrouver ma joie de vivre. J’ai honte parfois d’exprimer mon mal-être".

"Ce mal-être a été entendu ici" lui a répondu la présidente de la Cour avant de lui souhaiter à elle et à sa famille le meilleur pour la suite.