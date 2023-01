Procès des attentats de Bruxelles : les sept accusés ont refusé de se rendre au tribunal, ce mercredi

Déjà hier, mardi, l’audience avait été perturbée alors qu’elle aurait dû être consacrée à l’exposé sur l’enquête des attentats. Il n’en a rien été puisque c’est la question des fouilles des accusés détenus avant leurs transferts au tribunal et les conditions de ces transferts qui ont focalisé l’attention.

Ces fouilles et ces transferts ont déjà fait l’objet de contestations de la part des accusés et de leurs avocats. Ils ont obtenu, le 29 décembre dernier, une ordonnance en référé interdisant le recours systématique aux fouilles corporelles quotidiennes. Or, hier mardi, plusieurs avocats de la défense ont dénoncé le non-respect de cette ordonnance du juge des référés puisque la fouille corporelle et la génuflexion avaient été maintenues.

Depuis mardi, la Présidente du tribunal souhaite obtenir des autorités policières des explications sur les conditions de transfert des accusés. Les fouilles sont-elles systématiques ou pas et sont-elles motivées ? Mardi, elle avait demandé au chef d’enquête d’auditionner un responsable de la DAP, la Direction de la Protection de la police fédérale. Cette audition n’a pas apporté les réponses escomptées puisque le responsable de la DAP s’est limité à faire référence à une directive du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Pour espérer enfin avoir des réponses sur le caractère systématique des fouilles et la motivation de ces fouilles, la Présidente a décidé, ce mercredi, de "faire venir incessamment sous peu et de manière urgente" le commissaire général de la police fédérale pour qu’il s’exprime devant la cour. Il reste à trouver ce commissaire général pour le convoquer au tribunal. D’ici là, l’audience a été suspendue.