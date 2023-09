Procès des attentats de Bruxelles : les réactions des parties, accusés et victimes

Dans l’ordre du prononcé, Me Stanislas Eskenazi constate que Mohamed Abrini est condamné à 30 ans de réclusion, soit moins qu’à Paris où il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans : "On réclamait la perpétuité pour mon client, on tombe finalement à 30 ans. Pour quelqu’un qui est derrière le chariot, ce n’est pas rien ! Si on compare cela à Osama Krayem ou El Makhoukhi qui prennent perpétuité. Idem pour la mise à disposition du TAP, on réclamait 15 ans, c’est 5 ans ! On descend de deux échelons, là aussi ce n’est pas rien ! Et concernant mon cheval de bataille, la déchéance de nationalité, elle n’est pas accordée ! Dans une affaire comme celle-là, un avocat 'ne gagne pas' mais il peut être satisfait d’une décision. Et au lendemain du prononcé, ce résultat me satisfait".

D’autant que, pour lui, le fait que son client puisse purger sa peine en Belgique lui permet de voir un peu de lumière à l’horizon, la disposition de la peine de sûreté française n’existant pas en Belgique : "Ce qui veut dire qu’elle ne s’appliquera pas chez nous mais restons sérieux, il y a le TAP. Ce qui signifie qu’au terme de sa période de réclusion en Belgique, il restera encore sous supervision du tribunal d’application des peines durant cinq ans. Mais la différence, c’est qu’il pourra aussi solliciter plus tôt du TAP des aménagements de sa peine de privation de liberté".