Procès des attentats de Bruxelles : les pompiers sont arrivés à la station Maelbeek moins de 15 minutes après l'explosion

Le major Nicolas Jalet a également indiqué que le bilan dressé à la fin des opérations de secours le 22 mars faisait état de 141 blessés à l'aéroport de Zaventem et de 154 blessés à la station de métro Maelbeek. Par ailleurs, 16 personnes ont perdu la vie à Zaventem et 16 autres à Maelbeek. Le major Jalet a souligné le "bilan non négligeable" des moyens engagés ce jour-là par les pompiers de Bruxelles, soit "plus de deux tiers du personnel de garde" déployés.

Le major a dressé un bilan de l'intervention des pompiers qui, en une trentaine de minutes, ont pu clôturer le sauvetage de toutes les personnes ayant survécu à l'explosion dans la rame de métro. Parmi les facteurs de "succès", il a salué la coordination entre les services médicaux et les pompiers, qui a permis de faciliter la circulation des informations et la mise en place d'actions concrètes. La météo clémente a aussi permis de placer des blessés sur le trottoir tout en évitant le risque d'hypothermie. La typographie du site a, elle, été décrite comme un facteur de chance et de malchance.

Entre midi et 13h00, "nous levons le camp progressivement". "On peut préparer, anticiper. Mais on fait face à une situation éprouvante, pénible psychologiquement, qui renvoie à ce que nous sommes profondément. Aurions-nous pu faire mieux? Sauver plus de victimes? Ces questions resteront pour toujours (dans la tête de) tous les collaborateurs qui ont dû faire face aux éléments ce jour-là", a témoigné Nicolas Jalet.