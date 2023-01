Procès des attentats de Bruxelles : les nombreux allers-retours des accusés dans l’appartement de la rue des Casernes

Avenue des Casernes, 39 à Etterbeek. C’est une des planques des terroristes. Celle depuis laquelle Khalid El Bakraoui et Osama Krayem sont partis le 22 mars 2016 pour se rendre dans le métro. Plusieurs accusés du procès des attentats de Bruxelles ont fréquenté cette adresse entre octobre 2015 et fin mars 2016. Coup de chance pour les enquêteurs, plusieurs caméras de surveillance sont installées dans l’immeuble et ont enregistré toutes leurs allées et venues.

Octobre 2015

À l’origine, cet appartement est loué par Smaïl Farisi, un des deux accusés qui comparait libre au procès. De son propre aveu, il s’y rend pour dormir lorsqu’il est saoul : "J’ai eu beaucoup de problèmes avec l’alcool par le passé et je me rendais là-bas pour dormir pour que mes parents ne me voient pas comme ça".

Le 3 octobre, Ali El Haddad Asufi, un autre accusé de ce dossier, se rend avec Ibrahim El Bakraoui, un des terroristes de Zaventem, à l’adresse d’Etterbeek pour visiter le studio. Les trois hommes se connaissent, ils se sont fréquentés à l’institut René Cartiny à Ixelles.

Ibrahim El Bakraoui emménage le lendemain. Sur les images des caméras de surveillance, on le voit arriver avec des sacs et des couvertures. Il est régulièrement accompagné par Ali El Haddad Asufi qui apporte, lui aussi, des sacs et des cartons d’affaires.