Procès des attentats de Bruxelles : "les médecins me donnaient zéro chance de survie", témoigne Karen Northshield, soufflée par la première bombe à l’aéroport

Viendra le poids des photos projetées à l’audience. La présidente rappelle aux personnes présentes que ce sera "difficile". Deux photos suffisent d’abord pour prendre la mesure de qui était la jeune femme avant la bombe. Puis c’est l’épouvante avec plusieurs clichés sur la table d’opération, on distingue ce qui devait ressembler à une hanche mais qui n’est plus qu’un trou de chair sanguinolente, puis ses jambes dévastées par les traces de boulons destinés à blesser au moment de l’explosion. "Pour survivre à ces atrocités, il a fallu du courage, force, détermination et beaucoup de résilience", confie-t-elle.

Les pièces de la bombe sont encore dans mon corps

Aujourd’hui, pour témoigner face à la présidente, Karen Northshield a adopté un ton ferme laissant poindre quelquefois ce qui peut ressembler à une légitime rancœur, celle d’une jeune femme mesurant ce qu’elle a perdu depuis le 22 mars 2016. "Vous ne voyez pas les cicatrices, les brûlures sur mes mains et mon corps. L’ablation d’organe dont mon estomac et la rate. Les pièces de la bombe qui sont encore dans mon corps. Des traces indélébiles qui m’impactent au quotidien avec ma famille." Et d’ajouter qu’elle ne pourra jamais connaître la maternité.

Tous les jours je mène un 'djihad' pour mon corps, un djihad de l’amour et de compassion

A l’égard des accusés, elle continuera sur le même ton : "Vous n’aurez pas ma haine, mes larmes non plus". Elle leur parle ensuite de son "djihad" à elle, un terrain sur lequel elle sait que les accusés vont l’écouter. "Pendant que vous dormez, je me bats. Pendant que vous respirez, mangez, plaignez, amusez et rigolez, je me bats. Vous avez décidé de mener un djihad de la guerre. Tous les jours, je mène un djihad pour mon corps. Un djihad de l’amour et de compassion avec mon message d’espoir, de courage, de force et de résilience".