Procès des attentats de Bruxelles : les jurés pourront bénéficier d’un suivi psychologique à l’issue du procès

Les personnes qui font office de jurés pendant un procès d’assises sont confrontées à des images dures et à des témoignages éprouvants. Pour éviter un traumatisme durable, un accompagnement à l’issue du procès n’est pas un luxe superflu.

Pour éviter un traumatisme durable

Cyriel Lambrix, huissier d’audience à la retraite à Tongres, auteur de " Daders en Slachtoffers " témoigne de ce qui se passe dans la plupart des procès d’assises "En 30 années de service pour Dame Justice, plus de 121 procès d’assises et 1600 entretiens, j’ai partagé de très beaux moments, mais aussi des épisodes très tristes avec des membres du jury. Dans ce rôle, tout le monde est confronté à du stress, des souffrances et des morts. À des événements choquants. Ça a toujours un impact".

Durant des années, il a préconisé la mise en place d’un dispositif de soutien psychologique : "Je me réjouis que cette offre existe dorénavant".