Procès des attentats de Bruxelles : les derniers mots des accusés, les jurés sont partis en délibération

Ses derniers mots : "J’ai répondu à toutes les questions. J’ai été condamné à 20 et 30, ça ne change rien qu’on me condamne ici, je m’en fous, ça ne change rien à ma vie. Mais une chose à laquelle j’accorde du respect, c’est la souffrance des personnes qui sont venues témoigner ici et à Paris. Si j’ai changé d’avis, si j’ai parlé, c’est par rapport à ça. Je me suis expliqué et puis on a entendu la même chose : c’est une idéologie, c’est la religion. Je suis tunisien, il y a là-bas des bars, des hôtels. Ce que j’ai fait, c’est que je suis parti en Syrie. Ce que j’ai vu là-bas, ça a changé quelque chose dans mon esprit, dans ma manière de penser. Le changement s’est passé là-bas.

Je suis fatigué, mais je me sens obligé de parler et c’est très important pour moi. Je ne suis pas venu ici pour tuer des gens parce qu’ils ont un mode de vie qui ne me convient pas, boivent de l’alcool et mangent du porc. Ce qui m’a poussé à quitter la Syrie, quand on voit quelque chose et qu’on est impuissant, une chose pour laquelle on n’était pas prêt, on ne sait pas comment réagir. On a dit que la Belgique n’était pas en guerre. Ce n’est pas ce que j’ai vu.

Je ne suis pas obligé d’être belge pour comprendre la souffrance qu’une mère peut éprouver après la perte de son fils. Ou la souffrance d’un fils qui ne comprend pas pourquoi son père, sa mère est partie. Je ne suis pas obligé de partager votre culture pour le comprendre. On est tous le frère, le fils, le mari de quelqu’un. Si on ne peut pas ressentir ce qu’ils ressentent, on peut imaginer la douleur si on perd quelqu’un de proche.

Je suis fatigué, mais je me sens obligé de parler par respect, c’est la moindre des choses. Moi, je ne vous connais pas. Tout le monde dit que vous êtes intelligents, ce que je vois, c’est que vous êtes des citoyens, de couleurs différentes, peut-être des religions différentes, des accents différents, mais je m’adresse à vous parce que vous êtes la société, vous êtes la Belgique. Ce qui s’est passé le 22 mars, ça a touché tous les Belges, j’en suis conscient. On a dit : ça aurait pu être vous. C’est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je vais nier des choses que j’ai vues, que j’ai vécues. Ce que j’ai raconté, je ne le changerais pas, parce que ce n’est pas une version. C’est ma vérité".

Contexte

Accusation : participation aux activités d’un groupe terroriste, assassinats et tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste.

Les faits : a été arrêté en même temps que Salah Abdeslam soit avant la décision a été prise de frapper Bruxelles.

La position de Sofian Ayari : en aveu de participation aux activités d’un groupe terroriste ; mais nie toute implication dans les attentats du 22 mars 2016.