Procès des attentats de Bruxelles : les accusés questionnés autour des zones d’ombre du dossier, même les plus infimes

La présidente de la cour, Laurence Massart, est notamment revenue sur la confection artisanale du drapeau de l’État islamique trônant dans le salon de l’appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek, le déplacement d’armes depuis cette planque ou encore l’achat du matériel qui a servi à la confection des trois bombes. Bilal El Makhoukhi et son ami Hervé Bayingana Muhirwa ont été particulièrement sollicités, bien plus que les jours précédents.

Le premier s’est montré réticent à répondre à certaines questions mais a quand même livré quelques éléments concernant les armes récupérées à Max Roos. "Je me suis dit que j’allais les cacher, puis les utiliser pour me faire de l’argent : me payer de faux papiers et partir en Syrie avec le maximum d’argent", a-t-il révélé, concédant "ne pas avoir eu le temps" de les vendre.

Le second s’est montré plus prolixe, répondant volontiers aux nombreuses questions qui lui ont été soumises sur ses agissements et ses contacts. Il a notamment réitéré ne pas être le "Amine" évoqué par plusieurs membres de la cellule et ne jamais s’être rendu dans l’appartement de la rue Max Roos.