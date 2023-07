Procès des attentats de Bruxelles : le verdict sera connu ce mardi à partir de 16h30

Trois groupes ont alors été formés. Le premier, composé des jurés et magistrats effectifs, a eu la lourde tâche d’analyser le volumineux dossier de 489 cartons pour arriver à un verdict.

Le deuxième et le troisième groupe, composés pour l’un des 15 jurés suppléants et pour l’autre des deux magistrats suppléants, devaient uniquement être présents au cas où l’un des membres effectifs du jury ou de la magistrature se trouvait empêché de poursuivre la délibération. Ils ont donc dû occuper leurs journées comme ils le pouvaient, en composant avec l’interdiction formelle d’avoir des contacts avec l’extérieur ou avec les autres groupes. Toute infraction à ces règles aurait pu entraîner l’annulation du procès et impliquerait de tout recommencer depuis le début.