Procès des attentats de Bruxelles : le sentiment de culpabilité, la place des enfants, ce que nous disent les survivants

Une autre victime qui travaillait dans un snack de l’aéroport a aussi accordé son pardon aux accusés. Elle a expliqué sa démarche : "Je ne veux plus vivre dans cette peur d’autrui. On n’oublie pas, mais pour tourner la page et avancer dans ma vie, je leur pardonne".

Pour d’autres survivants, le pardon n’est, par contre, pas du tout possible. On a entendu certaines victimes dire qu’elles avaient été condamnées à perpétuité le 22 mars, une perpétuité de douleurs et de souffrance. Et qu’elles n’avaient pourtant rien demandé. Alors pour ces victimes, les accusés peuvent au choix : finir en enfer ou dans une cellule dont on aurait perdu la clé.