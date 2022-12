Procès des attentats de Bruxelles : le procureur Bernard Michel poursuit la lecture de l’acte d’accusation

Un peu plus d’une heure plus tard, à 09h11, une troisième explosion s’est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. La déflagration a eu lieu dans la seconde voiture d’une rame qui quittait cet arrêt des lignes 1 et 5. Les conséquences sont là aussi dramatiques. La structure de la voiture est éventrée, les portes sont arrachées et les vitres brisées. Des câbles électriques pendent dans la station, qui est couverte de cendres et envahie de fumée.

Sur toute la longueur du quai, des écrous et des morceaux de métal jonchent le sol. Le souffle de l’explosion a aussi fissuré les murs. Deux parois en briques d’un parking adjacent se sont même effondrées. Des corps sont retrouvés sur le quai et sous celui-ci, après avoir été éjectés de la rame. Outre le probable kamikaze, seize personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres sont blessées.