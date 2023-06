Procès des attentats de Bruxelles : le parquet requiert la culpabilité de Bilal El Makhoukhi en tant que co-auteur des attentats

Qu'est-il advenu de ces armes ? "On n'en sait toujours rien" bien que l'accusé ait reconnu les avoir réceptionnées, a fustigé le magistrat. "Elles sont peut-être dans la nature, ou saisies à l'occasion d'autres dossiers judiciaires. Peut-être ont-elles été définitivement détruites parce qu'elles étaient devenues trop 'chaudes' pour servir encore." Apporter une réponse sur ce point "aurait eu un sens pour les victimes", les enquêteurs, la justice. Mais "si on ne sait pas, c'est parce que la personne qui sait encore aujourd'hui se tait. Et ça, je trouve ça grave".

Pour le ministère public, ce choix démontre l'attitude de plusieurs accusés, dont Bilal El Makhoukhi: "en dire le moins possible et nier tant qu'on peut". "Ils ne reconnaitront que ce qui est matériellement impossible de nier mais, pour le reste, ils se taisent", a-t-il déploré. Ainsi, l'accusé a-t-il reconnu avoir été approché par Najim Laachraoui afin de trouver des appartements et des voitures pour la cellule, qu'il est bien Abou Imrane et qu'il a effectivement pris possession des armes, a énuméré le magistrat. Toutefois, "il ne veut mouiller personne, ce qui limite le champ de sa transparence". "Il a même déclaré: 'Peut-être que si les éléments contre moi n'étaient pas si forts, j'aurais maintenu mes déclarations antérieures'. Gardez bien ces éléments à l'esprit", a lancé le procureur au jury. "En réalité, Bilal El Makhoukhi s'est donné un vernis de sincérité mais, quand on gratte, il reste de très grandes zones d'ombre. Il a encore beaucoup à nous apprendre mais il se tait."

"Bilal El Makhoukhi est en aveu concernant les assassinats et tentatives d'assassinat terroristes", a finalement souligné le procureur. "Selon lui, 'c'est triste que des gens meurent mais si on décide de bombarder (la Syrie, NDRL), c'est des choses qui arrivent. C'est tout'. La loi du Talion est son mode de fonctionnement."