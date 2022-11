Procès des attentats de Bruxelles : le nouveau box des accusés est prêt

Le SPF Justice l’avait annoncé pour le 14 novembre. Le nouveau box pour les accusés du procès des attentats du 22 mars est finalement prêt. Le procès pourra reprendre le 30 novembre prochain avec la composition du jury d’assises.

Pour rappel, le procès des attentats du 22 mars avait été suspendu après un arrêt rendu par la présidente de la cour d’assises du procès des attentats de Bruxelles. Les boxes pour les accusés avaient dû être démontés. La présidente de la cour d’assises avait considéré que ce dispositif violait l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable.

Le box vitré empêchait la bonne participation des accusés à leur procès.

Dans le nouveau dispositif, les accusés seront tous dans le même box, sans séparations entre eux. La paroi vitrée qui les isolait de la salle d’audience et les empêchait de suivre les débats et de communiquer avec les avocats a été remplacée par une vitre munie de deux ouvertures, l’une à hauteur d’assise et l’autre à hauteur d’homme debout.