Procès des attentats de Bruxelles : le logeur Smail Farisi, en panique totale en découvrant le 22 mars l’image des terroristes

Pour expliquer ce mauvais choix à l’audience, l’un des enquêteurs évoquera plutôt le témoignage d’une ancienne petite amie de Smail Farisi. Simple hypothèse ajoutera l’enquêteur car personne n’a voulu confirmer ce témoignage.

Se rendre ou non à la police

Le soir du 22 mars, il sera question d’une explication familiale au domicile des Farisi avec cette question centrale : "se rendre ou non à la police" et un arbitrage paternel qui aurait incité Smail à ne pas s’y rendre. Une version contestée par les principaux intéressés, dont Smail Farisi lui-même. Réaction assez identique lorsqu’à la reconstitution, à la question posée par le juge d’instruction présent sur les lieux : " Lorsque vous découvrez les images le 22 mars, vous sollicitez votre frère pour vous aider à vider l’appartement, est-ce qu’à aucun moment vous ne l’informez des raisons de votre état et de vos craintes d’héberger les terroristes ?" ; Smail Farisi répond lui avoir simplement dit : "je suis dans la merde". Et d’ajouter que vu son état mental à ce moment, il n’a pas réagi comme quelqu’un de normal : " C’est possible de lui en avoir parlé mais je sais plus vous dire exactement ce qui s’est passé ".