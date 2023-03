Procès des attentats de Bruxelles : le Justitia à nouveau accessible au public et à la presse après un mouvement d’humeur de la police fédérale

Les victimes, les journalistes et les avocats qui avaient été tenus lundi matin à l'écart du Justitia en raison d'un mouvement d'humeur de la police fédérale ont finalement pu pénétrer dans le bâtiment vers 09h45. L'audience devrait commencer d'ici peu.

Une trentaine de policiers fédéraux chargés d'encadrer le déroulement du procès ont protesté ce matin contre l'éviction de deux collègues du service DAB (Direction de la sécurisation). Selon nos informations, une responsable du service de sécurisation de la police fédérale (DAB), en charge des missions de sécurisation du Justitia, s’est vue retirer ses attributions à la suite de divergences de vue avec ses supérieurs.

Des renforts de la zone de la Getevallei (Louvain, Tirlemont) sont arrivés entretemps pour remplacer les policiers absents.

"Il faudra expliquer les consignes et il pourrait y avoir un petit retard à l'allumage", a précisé le délégué permanent du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS), Frédéric Fortunato.

Selon lui, 35 policiers de la DAB se sont portés malades. Les horaires au sein de cette unité sont très exigeants et les policiers y effectuent souvent des semaines à rallonge, expose M. Fortunato. Parmi les missions de la DAB de la police fédérale, figurent notamment le transfèrement des détenus et la police des cours et tribunaux, l'encadrement des sites nucléaires, des infrastructures de l'aéroport de Zaventem...

Cette semaine, les derniers témoignages de victimes et proches des victimes des attentats sont au programme de la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016, avant l'interrogatoire des accusés la semaine prochaine.