Procès des attentats de Bruxelles : le jury délibère

Jeudi 6 juillet en soirée, c’est à bord de deux minibus que le jury du procès des attentats de Bruxelles a pris la direction d’un lieu tenu secret. Objectif : délibérer sur la culpabilité des accusés. Durant une quinzaine de jours, les jurés, très probablement dans un hôtel, vont devoir se couper du monde et vivre entre la salle de délibération, un coin repas et leur chambre respective. Les conditions de cette étape du procès sont très strictes. Les jurés, tout comme les magistrats professionnels, ne peuvent avoir de contact avec l’extérieur.

"Les jurés n’ont pas accès à leur smartphone ou à leur ordinateur. En fait, ils n’ont accès à rien. La police garde les lieux pour éviter toute intervention extérieure. Un périmètre de sécurité est dressé.

Il n’est pas question qu’un juré sorte sans surveillance car il pourrait y avoir l’intervention d’un tiers qui pourrait l’orienter ou faire pression. Le jury doit réellement préserver son indépendance. Il n’a, par ailleurs, pas accès à tout l’hôtel et encore moins à une piscine", nous détaille Philippe Morandini, premier président de la cour d’appel de Mons et habitué des cours d’assises.

Le jury passera la plupart de son temps à travailler. "Ce sont des journées extrêmement lourdes, de 12 ou 13h de débat. On passe en revue les différentes questions posées par le président et chaque juré a l’occasion de s’exprimer en s’aidant de ses notes mais aussi du dossier de l’enquête et des pièces à conviction disposés dans la salle de délibération. C’est une véritable réflexion collective et c’est important d’avoir 12 jurés car cela évite que l’un ou l’autre ne prenne le dessus", ajoute Philippe Morandini.

Présente au fil des discussions, la présidente du procès des attentats, Laurence Massart, n’interviendra pas dans la délibération. Elle fera office de guide et sera là surtout pour répondre aux questions juridiques. Une fois toutes les questions abordées, un vote sur la culpabilité des accusés sera effectué. "Chaque juré disposera d’un bulletin secret avec une seule question par accusé : coupable ou non coupable ? Les membres du jury devront répondre par oui ou par non. Une fois le vote dépouillé, il faudra qu’une majorité se dégage. Ensuite, les bulletins seront immédiatement détruits", explique Luc Hennart, porte-parole du procès des attentats. C’est véritablement à ce moment-là que l’on saura qui est coupable et qui est acquitté.

Mais attention, une majorité claire pourrait ne pas se dégager. Même si c’est rare, la loi belge a prévu le cas de figure. "Si vous avez, ce qu’on appelle, un 5-7, cela veut dire que 5 jurés votent pour l’acquittement et 7 pour la culpabilité. A ce moment-là, la cour va intervenir. Elle va délibérer seule et de cette délibération découlera une décision. Soit elle va rejoindre ceux qui soutiennent la culpabilité, soit les autres", nuance Luc Hennart.

Les suppléants en stand-by

Dans la salle de délibération, il n’y aura que les 12 jurés effectifs mais se tiendront à proximité les 15 suppléants. Ils seront aussi dans l’hôtel mais ne pourront avoir aucun contact avec le jury en délibération. "Il est conseillé aux suppléants de prendre de quoi s’occuper, un bon bouquin ou un jeu de société. Ils ne peuvent rien faire, doivent rester dans leur pièce et sont également sous protection de la police. Même si c’est long pour eux, ils sont indispensables dans le cadre d’une délibération. Si l’un des jurés a un problème, fait un infarctus, il devra être immédiatement remplacé. C’est très contraignant mais cela préserve l’indépendance", insiste Philippe Morandini.

Les magistrats suppléants seront aussi en stand-by dans l’hôtel. Isolé des autres, ce troisième groupe doit se tenir prêt en cas de problèmes du côté des juges effectifs. "Les suppléants, jurés ou magistrats, vivent une situation un peu frustrante. Ils ont participé à tous les débats mais ils ne participent en rien à la délibération", complète Luc Hennart.

Certains jurés pourraient vivre mal le fait de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé. Mais pour Philippe Morandini, "leur responsabilité est réduite car c’est la majorité qui l’emporte. Et donc, c’est important d’avoir 12 jurés. Cela réduit la responsabilité de chacun. Les jurés ne doivent pas avoir le sentiment de porter seuls la responsabilité de désigner un accusé coupable ou de l’acquitter. Ils ont avant tout un objectif : la vérité judiciaire".

Une fois le vote clôturé et le sort de chacun des accusés fixé, ce sera au tour des magistrats de rédiger les motivations. Le jury aura bien sûr l’opportunité de relire attentivement le document.

Le verdict sur la culpabilité est attendu pour la fin juillet. Après cela, la cour d’assises de Bruxelles reprendra début septembre pour fixer les peines. Le jury partira alors une nouvelle fois en délibération mais cette fois, les 3 magistrats effectifs pourront voter avec un poids équivalent à celui des jurés. Ils seront donc 15 à se prononcer.