Procès des attentats de Bruxelles : le jury découvre les corps des victimes de l’aéroport

Si depuis hier, les témoins à la barre décrivent le hall des départs comme une zone de conflit, la salle d’audience s’est aujourd’hui rendu compte très concrètement de ce que cela signifiait à la vision des photos prises le 22 mars. Une véritable boucherie.

Un premier corps est montré. C’est celui d’une femme de 40 ans placée sur une civière. Ses vêtements sont déchirés, elle est fortement blessée aux jambes et au visage. L’image est glaçante et le contraste est terrible avec la photo pleine de vie de cette jeune américaine présentée dans la foulée par le policier. Les secouristes ont tenté de la sauver mais elle est décédée des suites de ses blessures dans le poste médical avancé.

D’autres victimes sont également décédées alors qu’elles venaient d’être prises en charge par les secours. C’est notamment le cas de cette maman dont les policiers montrent la dépouille sur le trottoir, juste à l’extérieur du hall des départs.

Elle voyageait ce jour-là avec son mari et ses jumelles âgées de 4,5 ans. Ils devaient s’envoler pour New York. Peu avant l’explosion, son mari s’était absenté aux toilettes, ses filles s’amusaient non loin dans la zone de jeux pour enfants. Après le choc, l’époux revient rapidement dans la zone et retrouve sa femme agonisante, juste avant qu’elle ne décède. Il retrouvera plus tard ses deux petites filles. L’une en état de choc dans les bras d’une dame, l’autre le visage ensanglanté prise en charge par les secours.

Il y a aussi cette dame à qui il manque un pied et dont le bras n’est plus qu’un lambeau. Et puis, ces trois corps presque totalement carbonisés retrouvés près de la première zone d’impact. Ils sont entièrement nus et noircis par l’explosion. A chaque fois, le policier identifie la victime, donne son âge, sa nationalité et montre une photo d’elle vivante, alors souriante et en pleine santé.

16 personnes sont mortes à Zaventem. Sous les yeux médusés des jurés, dont certains prennent des notes, les morts prennent visages. Ils sont belges, français, américains, néerlandais ou encore allemands.

L’inspecteur général de la police judiciaire termine son exposé par un récapitulatif de toutes les personnes décédées à Brussels airport. Comme un hommage, les photos de ces personnes encore en vie sont remontrées les unes après les autres.

C’est une matinée d’audience que les personnes présentes ne sont pas près d’oublier.