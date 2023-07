Procès des attentats de Bruxelles : le bilan officiel du nombre de victimes revu à la hausse

Le parquet fédéral avait également demandé d'établir que le décès d'une quatrième victime, Yvan Decoster, qui était aussi survenu longtemps après les attaques, était directement en lien avec ce qu'il avait subi le 22 mars 2016. Mais la cour n'a pas suivi le ministère public. Elle a notamment pointé le fait que, la cause du décès n'étant pas connue, il était impossible de déterminer s'il y avait un lien ou non.

Les attentats djihadistes qui ont frappé la capitale belge le matin du 22 mars 2016 ont donc fait non pas 32 mais 35 morts, et des centaines de blessés, à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois.