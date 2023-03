Procès des attentats de Bruxelles : "La webradio, c’est la présence invisible des victimes à l’audience"

"J’ai commencé à assister au procès sur place pour visualiser les lieux, mettre des voix sur des visages. Je ne sais pas toujours me rendre à Bruxelles. Cela représente un coût élevé, la route. Pouvoir se connecter quand on veut, on se sent quand même acteur, on arrive à suivre le procès sur la longueur" explique Nathalie.

Ce procès sera long. Le verdict sur la culpabilité devrait avoir lieu en juillet et les peines en septembre. Pendant ces nombreux mois, difficile de concilier vie privée, professionnelle, fatigue, poids émotionnel et distance entre le domicile et le Justitia.

"La raison pour laquelle le pas a été franchi chez nous, c’est qu’un des attentats a été perpétré à Zaventem, il y avait des victimes d’un peu partout dans le monde et c’était la possibilité pour ces personnes de pouvoir suivre les débats sans devoir se déplacer jusqu’à Bruxelles" explique Luc Hennart, porte-parole pour la cour d’assises.