Procès des attentats de Bruxelles : la police justifie les fouilles corporelles des accusés en raison de leur dangerosité

Devant la cour d’assises, la lecture de l’analyse de risque de Salah Abdeslam a permis d’entendre les raisons pour lesquelles la police lui applique des mesures de sécurité telles que la fouille à nu avec génuflexions avant chaque transfert vers le tribunal.

Ainsi, on a pu entendre que, de l’analyse des faits enregistrés dans les bases de données policières, Salah Abdeslam présente un danger très élevé et est violent. L’accusé ne témoigne aucun respect pour la vie humaine. Cela semble aussi émaner des informations obtenues sur les lieux de sa détention. Vu sa condamnation devant le tribunal correctionnel en 2018 pour tentative de meurtre sur plusieurs policiers, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant pour le danger qu’il représente pour la police, a-t-il été exposé.

Lors de la fouille réalisée le 8 décembre 2022, le policier qui réalisait la fouille a déclaré : "c’est la première fois en 15 ans d’expérience que j’ai craint pour ma propre sécurité et ce, en raison de la crise de colère d’Abdeslam". D’après le rapport, Salah Abdeslam était agressif envers le policier, a gesticulé avec les bras et s’est approché de très près du policier. Il a dit qu’il ne montrerait pas ses organes intimes à tout le monde pendant neuf mois et que le fonctionnaire de police n’avait qu’à le plaquer par terre et le frapper jusqu’à ce qu’il obtienne ce qu’il voulait.

L’analyse des banques de données policières et les analyses de risques par les services de renseignements indiquent qu’il y a un danger extrême qui émane de Salah Abdeslam. Sont ainsi mis en évidence son "manque de respect manifeste pour la vie humaine et sa haine envers les services d’ordre", ce qui impose de telles mesures de sécurité.

Pour la police, la fouille à nu est nécessaire car le risque existe que la personne camoufle certains objets à des endroits ou des cavités du corps qu’on ne peut pas découvrir sur base d’une fouille de sécurité classique.

Sont aussi jugés nécessaires les menottes, le gilet pare-balles, les lunettes occultantes pendant le transfert et le transport en véhicule blindé pour éviter une attaque.